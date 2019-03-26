26 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Обиженный водитель распылил перцовый газ в лицо гомельчанке, которая на авто подрезала его на дороге, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Об инциденте в милицию сообщила 29-летняя жительница областного центра. "Потерпевшая рассказала, что двигалась на автомобиле по улице Лепешинского в Гомеле. При перестроении создала помеху другому автомобилю. Затем эта иномарка обогнала ее автомашину и вынудила остановиться, автомобилист подошел к водительской двери женщины. Гомельчанка опустила окно, спросила, что случилось, а в ответ мужчина достал перцовый баллончик и распылил ей в лицо. После этого уехал", - рассказал официальный представитель.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Оперативники уголовного розыска Железнодорожного РОВД вычислили хулигана по записям с камер наблюдения, расположенных на близлежащих зданиях. Вскоре 53-летний гомельчанин давал показания следователю.

Материалы проверки переданы в Гомельский городской отдел СК. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 339 УК.-0-