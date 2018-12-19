Областной суд оставил без изменений приговор бывшему начальнику районной ИМНС в Гомеле

19 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной суд оставил без изменений постановление по уголовному делу по обвинению в коррупции бывшего начальника одной из районных ИМНС областного центра, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

Судебная коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда в апелляционном порядке проверила законность, обоснованность и справедливость приговора, постановленного судом Железнодорожного района Гомеля в октябре текущего года.

Как сообщалось, обвиняемого задержали в феврале текущего года по подозрению в коррупции. По данным следствия, установлены факты превышения власти и служебных полномочий, совершенных чиновником в 2017 году в интересах двух руководителей коммерческих структур и одного ИП, а также факт получения им взятки. Отмечалось, что при рассмотрении дела об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности, совершенном его знакомой, начальник райинспекции необоснованно минимизировал наказание.

По одному из эпизодов обвинения по ч.3 ст.424 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебными полномочиями) гомельчанин оправдан за отсутствием в его действиях состава преступления. Вместе с тем он был признан виновным в превышении власти и служебных полномочий, а также в получении взятки - ч.3 ст.426 и ч.3 ст.430 Уголовного кодекса.

По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 лет с конфискацией всего имущества и отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также на 4 года гомельчанин был лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей.

Обвиняемый подал апелляционную жалобу в судебную коллегию по уголовным делам Гомельского областного суда. Апелляционная жалоба и апелляционный протест оставлены без удовлетворения. Приговор суда первой инстанции оставлен без изменения и вступил в законную силу.-0-