Облицовочные плиты с заниженной в 1,5 раза стоимостью пытались ввезти в Беларусь

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза партии облицовочных плит из Литвы через пункт пропуска "Каменный Лог", сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
"Таможня проверила представленные документы. Установлено, что реальная стоимость товара в полтора раза выше заявленной перевозчиком. Соответственно подлежащие уплате таможенные платежи были бы занижены на Br7 тыс. Общая стоимость более 20 т облицовочных плит, перемещаемых с занижением стоимости, составила порядка Br85 тыс.", - рассказали в ГТК.
Гродненская региональная таможня начала административный процесс в соответствии с ч.3 ст.15.5 КоАП (предоставление таможенному органу недостоверных сведений о товарах). На транспортное средство перевозчика наложен арест в счет обеспечения штрафа (его размер может составить до 30% от стоимости незаконно перевозимого товара).-0-