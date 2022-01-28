Обманули и оскорбили: мошенники выманили у семьи из Столинского района более Br20 тыс.

Фото из архива

28 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе мошенники выманили у семьи более Br20 тыс., сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Роман Зармаев. История поражает своей циничностью и наивностью. Мошенники позвонили своей жертве в Viber и представились сотрудниками правоохранительных органов. Для убедительности прислали фото якобы служебного удостоверения. Собеседники сообщили 40-летней женщине, что недобросовестные банковские работники оформляют на нее кредиты. Чтобы помешать этому, нужно было взять реальный кредит и установить программу с открытым доступом к счету. Женщина поверила этим словам. Взяла в банке в кредит Br7,2 тыс. и еще Br2 тыс. оформила на 45-летнего мужа. Деньги оказались в руках мошенников, но они не остановились. Позвонили через пару дней и убедили семью получить кредиты еще в двух банках: Br5 тыс. и Br4,3 тыс. Эта сумма тоже ушла на счет злоумышленников. Но и тогда история не закончилась. Мошенники предложили супругам застраховать деньги, которые будут поступать на карточку (зарплата, детские), и поживились еще Br2 тыс. Напоследок звонившие рассказали об обмане, нецензурно обозвав доверчивых мужчину и женщину. Возбуждены уголовные дела по ст.209 (мошенничество) и ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации) УК.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!