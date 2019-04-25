Обнаружены новые обстоятельства по факту гибели мужчины и женщины в Лиде

25 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого телесного повреждения. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Как сообщалось, 20 апреля в квартире одного из жилых домов в Лиде были обнаружены тела 45-летней местной жительницы и 41-летнего знакомого. По факту гибели была начата проверка.

В Лиде женщина и ее знакомый отравились неизвестной жидкостью В квартире одного из домов в Лиде 20 апреля были обнаружены тела 45-летней местной жительницы и 41-летнего знакомого. Следователями проведен осмотр места происшествия, опрошены родственники, знакомые и соседи умерших.

Учитывая отсутствие у обоих лиц видимых телесных повреждений и иные обстоятельства, первоначально криминальная версия произошедшего не рассматривалась. С места происшествия были изъяты несколько полимерных емкостей с остатками прозрачной жидкости с запахом спирта. Смерть погибших, по предварительным данным, могла быть связана с употреблением изъятой жидкости.

"В ходе дальнейшей проверки в результате судебно-медицинского исследования тела 45-летней женщины экспертами установлено наличие повреждений внутренних органов, которые относятся к категории тяжких телесных повреждений и находятся в причинно-следственной связи с ее смертью", - рассказал Сергей Шершеневич. С учетом этого, а также дополнительно полученной информации в ходе проверочных и процессуальных действий, Лидским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.3 ст.147 УК).

Выяснилось, что погибшие распивали спиртное в компании 36-летнего местного жителя. В какой-то момент он несколько раз ударил женщину. Потом покинул жилище. Сейчас мужчина признан подозреваемым.

Сергей Шершеневич подчеркнул, что расследование уголовного дела продолжается. Окончательная правовая оценка произошедшему будет дана после проведения всех следственных и процессуальных действий, в том числе и экспертных исследований.-0-