Обнаружены тела рыбаков, пропавших на болоте в Островецком районе

18 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Водолазы обнаружили тела рыбаков, пропавших накануне в болотистой местности в Островецком районе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.

Трагедия произошла на болоте у деревни Пашкуны. 17 февраля двое мужчин вышли на тонкий лед порыбачить и провалились. Поиски в тот же день результатов не дали.

"Сегодня около 12 часов водолазы обнаружили тела мужчин на глубине 6 м", - рассказали в областной организации ОСВОДа. Личности погибших установлены. Это работники одной из местных сельхозорганизаций, одному было 23 года, второму - 28 лет.

Это не первый случай гибели рыбаков в регионе в 2020 году. 8 февраля при схожих обстоятельствах на заболоченных торфяниках в нескольких сотнях метров от деревни Тарново в Лидском районе утонул мужчина.-0-