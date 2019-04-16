Обокравшую пенсионерку лжепереписчицу задержали в Гродненской области

16 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Обокравшую пенсионерку в Березе лжепереписчицу задержали в Гродненской области, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

Как сообщалось, к сотрудникам милиции днем 4 февраля обратилась 73-летняя женщина, которая рассказала о пропаже из квартиры денег и ювелирных изделий на сумму более Br4 тыс. При каких обстоятельствах это случилось, пенсионерка не могла пояснить, но предположила, что в день, когда к ней приходили две незнакомки для проведения якобы переписи населения. Для установления обстоятельств на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Во время осмотра квартиры криминалист следов взлома не обнаружил.

"Была изъята улика - кошелек, в котором находились похищенные деньги. Для его исследования была назначена генетическая экспертиза. Экспертам областного управления ГКСЭ удалось выделить генотип неустановленной женщины, который совпал с образцом ДНК 45-летней уроженки Гомельской области", - сказала Татьяна Коток.

Следователи устанавливают причастность задержанной к аналогичным кражам у пенсионеров на территории Гомельской и Гродненской областей.

Березовский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.205 (кража) УК.-0-