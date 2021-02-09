Обрез охотничьего ружья изъяли у могилевчанина

9 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Самодельный охотничий обрез изъяли у могилевчанина. Исследованием оружия занимались эксперты-баллисты управления Госкомитета судебных экспертиз. Об этом БЕЛТА сообщила главный специалист по работе со СМИ управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская.

"Предмет, похожий на ствол оружия, со спусковым механизмом обнаружили и изъяли сотрудники милиции в ходе осмотра места происшествия в сарае у могилевчанина 1988 года рождения. Изъятый объект направили экспертам управления ГКСЭ по Могилевской области для проведения судебной баллистической экспертизы", - рассказала главный специалист.

Эксперты установили, что изъятый предмет является обрезом. Изготовлен самодельным способом из одноствольного охотничьего ружья "ИжК" 20-го калибра. "Согласно заключению эксперта, исследованный обрез является ручным стрелковым гладкоствольным огнестрельным оружием, пригодным для производства выстрелов. Однако с учетом того, что обрез изготовлен самодельным способом, стрелять из него опасно", - отметила Ирина Рачковская.

По данному факту Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.

"Незарегистрированные охотничьи ружья являются одними из наиболее распространенных объектов, поступающих на судебную баллистическую экспертизу в управление ГКСЭ по Могилевской области, - 5-7 единиц в месяц, в том числе и модели "ИжК". А вот обрезы таких ружей исследуются баллистами реже", - подчеркнула Ирина Рачковская.-0-