Обрез винтовки "Маузер" и пистолет ТТ обнаружены у жителя Могилевского района

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники 11-го управления ГУБОПиК по Могилевской области 6 ноября в сарае и гараже частного дома в деревне Константиновка Могилевского района обнаружили обрез винтовки системы "Маузер" образца 1898 года, пистолет ТТ образца 1933 года и ствол к такому же пистолету. Кроме того, найдены 42 патрона различного калибра - от 7,62 мм до 9 мм. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УСК по Могилевской области Сергей Болсун.

По подозрению в хранении огнестрельного оружия и боеприпасов задержан 63-летний пенсионер. Следственное управление УСК по Могилевской области возбудило уголовное дело по ч.2 ст.295 Уголовного кодекса. "Мужчина задержан, в настоящее время с ним работают следователи. Ими дополнительно будет дана правовая оценка приобретения подозреваемым огнестрельного оружия и боеприпасов. При расследовании уголовного дела устанавливается мотив совершенного преступления, а также проводится комплекс следственных действий, направленных на установление причастности пенсионера и к другим преступлениям в регионе", - сказал Сергей Болсун.

По изъятому арсеналу проведены судебно-баллистические и судебно-технические экспертизы. Эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области установили, что предметы являются огнестрельным оружием, составной частью к нему, а также боеприпасами, пригодными для стрельбы.-0-

Фото УГКСЭ по Могилевской области