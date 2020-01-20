Обстоятельства гибели рыбака устанавливают в Гомеле

20 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской отдел СК проводит проверку по факту смерти мужчины, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Тело мужчины было обнаружено в заливе реки Сож. Погибшим оказался 52-летний житель областного центра.

По предварительным данным, мужчина проживал с отцом. В один из выходных отправился на рыбалку, взяв удочку и топор.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти.-0-