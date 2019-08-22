Обстоятельства наезда на трехлетнюю девочку в Речицком районе устанавливает следствие

22 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. УСК по Гомельской области устанавливает обстоятельства ДТП в Речицком районе, в котором пострадала трехлетняя девочка, сообщила БЕЛТА официальный представитель областного УСК Мария Кривоногова.

Днем 3 августа в деревне Короватичи 30-летняя местная жительница на Renault Sandero сбила девочку, выбежавшую на проезжую часть из-за стоявшего на встречной полосе микроавтобуса. "Выяснилось, что пострадавшая девочка вместе с родителями, двумя сестрами и братом летом проживала в доме дедушки и бабушки. Незадолго до ДТП микроавтобус-автолавка подъехал к их двору. Мать ребенка вместе с родственниками подошла за покупками. Взрослые не заметили, как девочка вышла со двора и выбежала на проезжую часть", - рассказала Мария Кривоногова. С травмами малышку госпитализировали, в настоящее время она выписана.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК. К делу приобщена запись видеорегистратора из Renault, на которой зафиксирован момент аварии. Назначены экспертизы. По результатам судебной автотехнической экспертизы, авто непосредственно перед ДТП было технически исправно.

Следователи во взаимодействии с экспертами ГКСЭ устанавливают скорость движения автомобиля, а также наличие технической возможности предотвратить наезд.

СК Беларуси призывает родителей не оставлять без присмотра детей вблизи потенциально опасных объектов (проезжей части, водоемов, строящихся зданий и т.д.). Перед началом нового учебного года взрослым стоит повторить с детьми правила безопасности на дороге и ежедневно закреплять эти знания личным примером.-0-