Обстоятельства заражения ребенка ВИЧ устанавливают следователи в Брестской области

15 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области следователи устанавливают обстоятельства заражения ребенка ВИЧ-инфекцией, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного УСК Дмитрий Иванюк.

В Пинский межрайонный отдел Следственного комитета обратилась с заявлением 35-летняя местная жительница. Женщина считает, что ее 11-месячная дочь во время лечения в одном из учреждений здравоохранения заразилась вирусом иммунодефицита человека. УСК по Брестской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК.

"Во время расследования предстоит выяснить, при каких обстоятельствах ребенок был заражен ВИЧ. Следователи допрашивают свидетелей, медицинских работников, изъята медицинская документация, которая будет детально проанализирована и приобщена к материалам уголовного дела", - сказал Дмитрий Иванюк.

По данному делу также создана республиканская комиссия Минздрава.-0-