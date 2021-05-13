Обучал участию в беспорядках и изготавливал взрывчатые вещества - расследование завершено

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по городу Минску завершило расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины по фактам обучения лиц для участия в массовых беспорядках и незаконного оборота взрывчатых веществ и боеприпасов. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель столичного УСК Екатерина Гарлинская.

Фигурант был задержан по месту жительства в декабре прошлого года сотрудниками ГУБОПиК МВД по подозрению в причастности к массовым беспорядкам в столице.

Согласно материалам уголовного дела, в апреле 2016 года обвиняемый создал YouTube-канал, на котором размещал видеоролики на темы, связанные с огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и устройствами. Мужчина регулярно пополнял контент указанного канала, добавлял текстовые комментарии, а также рекламировал его в различных социальных сетях, формируя и поддерживая интерес к нему у иных пользователей интернета.

Реализуя свой преступный умысел по обучению и подготовке лиц для участия в массовых беспорядках, с августа по декабрь 2020 года житель Минской области целенаправленно размещал текстовые сообщения, содержащие негативные комментарии в адрес правоохранительных органов, а также призывы к сопротивлению, причинению им вреда и насилию, создавая у граждан агрессивное и протестное настроение.

Помимо этого, на YouTube-канале были размещены видеозаписи, связанные с созданием и использованием огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также видео с советами и указаниями по их использованию. Указанные действия позволили ему создать у пользователей интернет-ресурсов эмоциональный резонанс и обеспечить их целевое информирование на соответствующую тематику.

При обыске у фигуранта обнаружено два вида сыпучих веществ, массой более 19 г, которые являются бездымными порохами промышленного изготовления и относятся к метательным взрывчатым веществам. Также найдено более 3 тыс. гильз, более 70 строительно-монтажных патронов кольцевого воспламенения, более 400 капсюлей-воспламенителей центрального боя открытого типа, различные виды самодельного оружия и патронов, в том числе два военных винтовочных патрона, которые, согласно заключению эксперта, являются боеприпасами к ручному стрелковому нарезному огнестрельному оружию. У мужчины хранились и материалы для изготовления самодельных взрывных устройств, а также оптический прицел, охотничья дробь, электронные весы и многое другое. Следует отметить, что в дальнейшем из указанных предметов он мог изготовить иные виды огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Следователями допрошены обвиняемый и свидетели. Специалисты ГКСЭ провели десятки экспертных исследований по изъятым вещественным доказательствам, результаты которых изучены и приобщены к материалам дела.

По завершении расследования действия обвиняемого квалифицированы по ч.2 ст.295 (незаконные приобретение, изготовление, хранение, перевозка и ношение боеприпасов, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ), ч.1 ст.13, ч.2 ст.295 (приготовление к незаконному изготовлению боеприпасов, огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч.3 ст.293 (обучение и подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти) УК.

Мужчина заключен под стражу. Расследование завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-

Фото УСК по Минску