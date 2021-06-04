Обучали людей для участия в противоправных действиях - Генпрокуратура поддержала гособвинение

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении четырех граждан. Им инкриминирована организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий и учреждений. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

"Как установлено в ходе судебного разбирательства, обвиняемые в числе иных ресурсов администрировали Telegram-канал "Водители 97%". Это привело к активному участию иных лиц в нарушении общественного порядка на улицах города, неповиновению законным требованиям сотрудников милиции, блокировке автомобильных дорог и сбоям в работе организаций", - рассказали в Генпрокуратуре.

Кроме того, обвиняемые обучали иных лиц для участия в таких групповых действиях, передавали знания о тактике и последовательности их проведения, инструктировали об особенностях противодействия правоохранителям.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Заводского района Минска постановил обвинительный приговор. На основании ч.1 и ч.2 ст.342 УК троим назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима, а четвертому - ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-