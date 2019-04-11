Обвинение по делу о смерти пятимесячного ребенка в Минске предъявлено его отцу

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отец пятимесячного ребенка обвиняется в его гибели, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Главным следственным управлением продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения тела пятимесячного ребенка с признаками насильственной смерти 8 февраля 2019 года возле одного из домов по проспекту Рокоссовского в Минске. По данным следствия, ребенок проживал в квартире со своими родителями, бабушкой и ее сожителем. В ночь с 7 на 8 февраля родители ребенка и сожитель бабушки с двумя знакомыми распивали спиртное. На протяжении ночи отец неоднократно брал малыша на руки, однако ввиду сильного алкогольного опьянения падал вместе с ним на пол. В результате падений ребенок получал различные травмы.

"Отцу ребенка предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 144 УК (причинение смерти по неосторожности) и ч. 3 ст. 159 УК (заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по неосторожности поставило потерпевшего в опасное для жизни и здоровья состояние). Мужчина в полном объеме признал вину. Примененная к нему ранее мера пресечения в виде заключения под стражу не изменялась", - проинформировали в СК.

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