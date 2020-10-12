Обвиняемого в разбое и убийстве 69-летней женщины приговорили к пожизненному заключению

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской суд вынес приговор по уголовному делу о разбое и убийстве 69-летней женщины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Обвиняемый приговорен к исключительной мере наказания - пожизненному заключению с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Мужчина должен выплатить двум потерпевшим по Br50 тыс. - материальное возмещение морального вреда, а также одному из них Br88,8 тыс. - возмещение имущественного ущерба. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке. Известно, что ранее фигурант уже был неоднократно судим, в том числе за убийство.

В сентябре 2018 года 69-летняя женщина отправилась в Россию для продажи женской одежды на арендованном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter под управлением 42-летнего мужчины. Из поездки мужчина вернулся один, а родственникам женщины пояснил, что она решила продолжить торговать в России. Услышав такую версию, родственники немедленно обратились в милицию. Были получены объективные данные, свидетельствующие о криминальном характере исчезновения женщины и завладения ее имуществом. По подозрению в совершении преступления задержали водителя микроавтобуса, на котором потерпевшая выезжала в другое государство.

Выяснилось, что водитель, зная о наличии у потерпевшей крупной суммы денег, полученной от продажи товара, решил ее убить, а вещи и деньги забрать себе. Для этого он использовал неустановленный лекарственный препарат, действующим веществом которого является "Клозапин", обладающий сильным антипсихотическим действием с быстрым седативным эффектом. Во время поездки мужчина напоил им женщину, а затем несколько раз ударил рукой и отверткой в голову и тело. Женщина скончалась. Обвиняемый поместил тело в сумку-баул и спрятал под ветками в лесу вблизи трассы М-5 "Урал" на территории Челябинской области. Имущество - сумки с товаром, мобильный телефон, ювелирные украшения и деньги на общую сумму более Br80 тыс. - присвоил.

Обнаружить тело женщины удалось благодаря взаимодействию с правоохранительными органами России. Белорусские следователи неоднократно выезжали в Челябинскую и Свердловскую области для проведения следственных действий по уголовному делу.-0-