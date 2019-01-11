Обвиняемого в совершенном более 30 лет назад убийстве таксиста приговорили к 15 годам колонии

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обвиняемого в совершенном 34 года назад убийстве гомельского таксиста приговорили к 15 годам колонии, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

В Гомельском областном суде сегодня рассмотрено уголовное дело по обвинению 55-летнего уроженца д.Унорица Речицкого района в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.89, п.п. "а", "е" ст.100 УК (в редакции 1960 года) - "разбой в целях хищения государственного или общественного имущества", "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах".

Приговором суда мужчина признан виновным в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору с причинением тяжких телесных повреждений. Он же признан виновным в умышленном убийстве, совершенном из корысти и с особой жестокостью.

По совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима на срок 15 лет с конфискацией всего имущества. Также мужчина пройдет принудительное лечение от хронического алкоголизма.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Преступление произошло в 1984 году в Гомеле. Согласно материалам дела в ночь с 26 на 27 февраля на улице Ильича двое мужчин обратились к водителю такси с просьбой их подвезти. В пути, по заранее разработанному плану, пассажиры напали на водителя. В салоне автомобиля злоумышленники сдавили ему шею, нанесли множество ударов тупыми предметами и шилом по телу. Когда машина остановилась, водителя вытащили на улицу и продолжили избивать. Затем перетащили на покрытое льдом озеро, где и оставили в полуобнаженном виде. От полученных травм мужчина скончался.

Злоумышленники похитили из автомобиля выручку, а также портмоне, наручные часы, ключ от квартиры, водительское удостоверение и иные вещи.

Раскрыть это преступление по горячим следам правоохранителям не удалось. В то же время следственно-оперативная группа зафиксировала и изъяла следы ладоней неустановленного лица. Спустя более 30 лет из УГКСЭ по Гомельской области оперативникам УВД Гомельского облисполкома поступила информация о совпадении этих следов с отпечатками ладоней мужчины, арестованного за грабеж.

Расследование убийства таксиста было возобновлено. Началась кропотливая работа по сбору доказательств. Были тщательно изучены материалы, имеющие отношения к делу, допрошены подозреваемый и все свидетели, проведены следственные эксперименты и очная ставка, проверка показаний на месте происшествия с участием подозреваемого и применением видеозвукозаписи. Сотрудниками УГКСЭ по Гомельской области проведен ряд экспертиз, в том числе дополнительные судебно-медицинские, дактилоскопические, медико-криминалистические.

На основании анализа собранных по делу доказательств следствие пришло к выводу о причастности жителя Речицкого района к убийству таксиста. Следователи продолжают устанавливать соучастника преступления.-0-