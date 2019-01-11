Обвиняемый Кравченок признал свою вину во взяточничестве

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший главный врач 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Минска Владимир Кравченок признал свою вину по всем эпизодам взяточничества, передает корреспондент БЕЛТА из зала Мингорсуда.

Во время допроса обвиняемый рассказал обо всех фактах принятия взяток.

Он сообщил, что с 2011 года у поликлиники была потребность закупки компьютерного томографа, чтобы повысить качество услуг населению и увеличить экспорт медуслуг. Владимир Кравченок поручил подчиненным изучить ситуацию на рынке, провести маркетинговые исследования. Работа была длительной, потому что хотели приобрести качественное высококлассное оборудование.

Инициировали процедуру закупки в 2013 году. На тот момент, когда было ясно, какое оборудование самое высокоточное, Владимир Кравченок поставил в известность директора общества с дополнительной ответственностью "Геол-М" о планируемом тендере. Разговор состоялся до того, как эта информация была размещена в официальных источниках. Директор компании обещал Кравченку денежное вознаграждение, если поставляемое его компанией оборудование будет закуплено. "Действовал не в соответствии с требованиями, в чем искренне раскаиваюсь", - отметил обвиняемый.

На этот момент на рынке было представлено оборудование нескольких марок. Все четыре компании подавали пакет документов и участвовали в тендере. Оборудование, представляемое "Геол-М", не было самым бюджетным, вместе с тем эта компания выиграла тендер. Как пояснил обвиняемый, медтехника выигрывала по некоторым другим характеристикам. В итоге оборудование было поставлено в поликлинику.

Как сообщалось, бывший главный врач 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Минска Владимир Кравченок брал взятки в 15 тыс. евро, $10 тыс., $200, $300, Br300, Br600. Обвиняемый признался, что действительно понимал: деньги ему передают в связи со служебным положением. "Не смог устоять", - сказал он. Средства потратил на собственные нужды.

Обвиняемый также рассказал об обстоятельствах получения взятки в размере 15 тыс. евро. На тот момент в поликлинике планировали закупить новейшую стоматологическую установку, поскольку с развитием "внебюжета" требовалось постоянное обновление оборудования. В тендере участвовали три компании, одна не прошла по квалификационным требованиям, две были допущены. По техническим характеристикам они получили одинаковое количество баллов, но по ценовому фактору была небольшая разница. В дальнейшем общество "Геол-М" значительно снизило цену, а вторая компания отказалась. На основании более низкой цены и были приобретены стоматологические комплексы финского производства, которые поставляло "Геол-М".

Еще до официального объявления тендера Кравченок встретился с директором общества и сообщил о планируемом конкурсе. Взамен тот обещал денежное вознаграждение в случае, если выиграет его компания.

Отвечая на вопросы гособвинителя о том, каким образом обвиняемый выполнял обещание, Кравченок пояснил, что сама процедура закупки проходила честно и открыто. Когда согласованы технические характеристики, лоббировать чьи-либо интересы невозможно, разве что подтасовкой документов.

Прокурор уточнил, почему же обвиняемый был уверен в победе "Геол-М". "Я не был никогда уверен, и такого не обещал. Он (директор общества. - Прим. БЕЛТА) просто сказал, что в случае победы даст материальное вознаграждение", - добавил фигурант дела.

Таким образом, Владимир Кравченок обвиняется в получении взятки повторно, в особо крупном размере (ч.2 и 3 ст.430 УК) и злоупотреблении служебными полномочиями (ч.2 ст.424 УК).-0-