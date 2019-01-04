Обвиняемый по "делу медиков" Кравченок выполнил условия досудебного соглашения

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший главный врач 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Минска Владимир Кравченок выполнил условия заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве в полном объеме. Такая информация прозвучала сегодня на предварительном судебном заседании в Минском городском суде, передает корреспондент БЕЛТА.

Обвиняемый, заявляя о полном признании вины, обязался в целях оказания содействия предварительному следствию в расследовании преступлений правдиво и в полном объеме сообщить органу уголовного преследования обо всех обстоятельствах инкриминируемого ему преступления, указав в том числе мотивы и цели его совершения, время, место, способ, средства и всех соучастников.

Также он должен был уплатить весь доход, полученный преступным путем, в пользу государства, оказывать содействие в установлении местонахождения его имущества, в том числе нажитого преступным путем с наложением на него ареста, а также полностью возместить имущественный ущерб.

Как сообщалось, Владимир Кравченок признал вину в совершении коррупционных преступлений. Он возместил полученный незаконный доход, изобличил свою преступную деятельность и других участников преступлений.

Сегодня Минский городской суд провел предварительное судебное заседание по уголовному делу в отношении бывших заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого и главного врача 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Владимира Кравченка.

Игорь Лосицкий обвиняется в получении взятки лицом, занимающим ответственное положение (ч.3 ст.430 УК), Владимир Кравченок - в получении взятки повторно, в особо крупном размере (ч.ч.2 и 3 ст.430 УК) и злоупотреблении служебными полномочиями (ч.2 ст.424 УК). Уголовные дела находились в производстве следственного управления Комитета государственной безопасности.-0-