Обвиняемый по делу об организации заказного убийства жительницы Богушевска приговорен к 6 годам

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Сенненского района вынес приговор по уголовному делу об организации заказного убийства 21-летней жительницы г.п. Богушевск, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Витебского облсуда.
Обвиняемый признан виновным в приготовлении к умышленному причинению тяжкого телесного повреждения, совершенному способом, носящим характер мучения и истязания, по найму, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.
/Будет дополнено/.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4505 BYN
|2.446 BYN
|2.455 BYN
|USD
|2.1507 BYN
|2.15 BYN
|2.158 BYN
|RUB
|3.1132 BYN
|3.09 BYN
|3.12 BYN