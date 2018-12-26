Обвиняемый по делу об организации заказного убийства жительницы Богушевска приговорен к 6 годам

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Сенненского района вынес приговор по уголовному делу об организации заказного убийства 21-летней жительницы г.п. Богушевск, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Витебского облсуда.

Обвиняемый признан виновным в приготовлении к умышленному причинению тяжкого телесного повреждения, совершенному способом, носящим характер мучения и истязания, по найму, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.

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