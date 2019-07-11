Обвиняемый по делу об убийстве минчанина в уличной потасовке получил 11 лет колонии

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Заводского района Минска рассмотрел уголовное дело в отношении 18-летнего парня, обвиняемого в убийстве в уличной потасовке 21-летнего минчанина. Об этом БЕЛТА сообщили в Верховном суде.

Молодой человек признан виновным в убийстве. "На основании ч.1 ст.139 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима", - проинформировали в ВС.

Суд постановил взыскать с обвиняемого компенсацию морального вреда в пользу потерпевших на общую сумму Br170 тыс.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Как сообщалось, уголовное дело было возбуждено в отношении иностранного студента второго курса Белорусской государственной авиационной академии. По данным следствия, 12 ноября прошлого года во время потасовки он причинил 21-летнему минчанину ножевые ранения, от которых тот умер в больнице.

Молодые люди договорились встретиться в 18.00 возле академии на улице Уборевича для выяснения отношений. Вместе с ними на условленное место пришли друзья, которые стояли в стороне. Спустя некоторое время студент, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ранил минчанина ножом. Между парнями завязалась потасовка, к которой присоединились несколько друзей. Конфликт длился не более 30 секунд, после чего студенты-иностранцы скрылись с места происшествия, оставив парня лежать на земле. Друзья отвезли раненого молодого человека в больницу, где он скончался. По заключению эксперта, смерть наступила от ножевого ранения в живот, сопровождавшегося наружным и внутренним кровотечением (была повреждена аорта). Студента милиция задержала в тот же вечер. К материалам дела была приобщена переписка в социальных сетях между обвиняемым и погибшим, свидетельствующая о длительном конфликте между ними на почве личных неприязненных отношений.-0-