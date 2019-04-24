Обвиняемый в изнасиловании девушки в Гомеле причастен к другим преступлениям

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской отдел Следственного комитета устанавливает эпизоды противоправной деятельности 33-летнего мужчины, который обвиняется в совершении преступления против половой неприкосновенности в отношении 20-летней жительницы Гомеля. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По данным следствия, 25 марта примерно в 23.40 обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения возле карьера на проспекте Космонавтов изнасиловал случайную прохожую.

Установлено, что в тот же вечер, незадолго до этого преступления, он совершил хулиганские действия в отношении 29-летней женщины на улице Ефремова, а 19 марта ночью на улице Советской вблизи остановки общественного транспорта "Университет" избил 33-летнюю женщину. В связи с этим у следствия есть основания полагать, что мужчина может быть причастен к иным преступлениям.

Обвиняемый, уроженец Буда-Кошелевского района, задержан, с его участием проводятся следственные действия. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовных дел продолжается. Ранее он был судим.

Сотрудники Следственного комитета обращаются к гражданам, которые могли пострадать от противоправных действий этого человека, с просьбой сообщить в Гомельский городской отдел Следственного комитета по номерам телефонов: 8 (029) 129-75-89, 8 (0232) 69-31-23.-0-