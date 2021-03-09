Обвиняемый в мошенничестве с продажей квартир в Новой Боровой приговорен к 9 годам колонии

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Первомайского района Минска поддержала государственное обвинение по уголовному делу о мошенничестве с продажей квартир в Новой Боровой, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минска.
Фигурант обвинялся в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве в особо крупном размере. К слову, ранее он уже был судим.
Как установлено в суде, с мая 2019 года по январь 2020-го фигурант под предлогом решения вопроса о строительстве квартиры в жилом комплексе "Новая Боровая" по цене, установленной ниже, чем застройщиком, предложил передать ему деньги якобы для дачи взятки должностному лицу строительной организации. Такая схема позволила ему завладеть Br66,9 тыс.
С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Первомайского района Минска вынес в отношении фигуранта обвинительный приговор. Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штраф в размере 400 БВ (1 БВ - Br29).
Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-