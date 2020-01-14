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14 января 2020, 14:39

Обвиняемый в похищении девушки в Бресте приговорен к 11 годам колонии

Фото из архива
Фото из архива

14 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Бреста сегодня огласил приговор в отношении 29-летнего жителя Кобринского района, обвиняемого в похищении своей бывшей девушки, передает корреспондент БЕЛТА.

Молодой человек три с половиной года встречался с односельчанкой, которая младше его на восемь лет. В феврале 2019 года они расстались. Парень просил возобновить отношения, но девушка отказывалась. Утром 30 сентября на автомобиле он подъехал к одной из многоэтажек в Бресте, где к тому моменту жила потерпевшая, и стал ее поджидать. Когда она вышла из подъезда, затолкал в багажник и попытался скрыться. Путь ему преградил дворник, но водитель продолжал движение, и мужчина вынужден был отойти в сторону. Спустя время девушке удалось выбраться из багажника, однако похититель ее догнал и дважды ударил битой по голове. Улучив момент, потерпевшая выбежала на дорогу и смогла укрыться в кабине проезжавшего мимо трактора. Прибывшие на место милиционеры задержали парня.

Следствием ему было предъявлено обвинение в похищении человека (п.7 ч.2 ст.182 УК), умышленном причинении тяжкого телесного повреждения (п.2 ч.2 ст.147 УК) и насилии в отношении лица, выполняющего общественный долг (ч.1 ст.366 УК). Виновность фигуранта полностью доказана показаниями свидетелей (они видели момент похищения, как девушка убегала), заключением экспертизы о тяжести полученной травмы, записями с камер видеонаблюдения, подтверждающими подготовку молодого человека к преступлению. В тот момент он был вменяемым и осознавал характер своих действий. Пострадавшая долго лечилась и до сих пор находится в шоковом состоянии.

Суд признал фигуранта виновным по всем предъявленным статьям. По совокупности преступлений он приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима и штрафу в размере 150 базовых величин в сумме Br4050.

"От дачи показаний обвиняемый отказался. Из показаний его сестры, потерпевшей, ее родителей во время допроса следует, что такой поступок он совершил из ревности, поскольку к пострадавшей девушке испытывал сильную привязанность. В своем последнем слове был краток, но эмоционален", - охарактеризовал поведение фигуранта в суде помощник прокурора Бреста Александр Батюшко. Государственный обвинитель добавил, что свидетелями по этому резонансному делу проходили более 10 человек.

После оглашения приговора молодой человек попросил прощения у своих близких.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в Брестском областном суде в установленном порядке.-0-

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