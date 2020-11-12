Обвиняемый в повреждении здания прокуратуры Жодино заключен под стражу

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель прокурора Минской области Сергей Шикунец санкционировал применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Жодино, обвиняемого в повреждении здания прокуратуры, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Фигуранту инкриминировано особо злостное хулиганство по ч.3 ст.339 Уголовного кодекса. По материалам дела, 31-летний мужчина около 3 часов ночи 8 октября 2020 года из хулиганских побуждений поджег на крыльце прокуратуры Жодино самодельную конструкцию, в результате воспламенения которой были повреждены входная дверь и навес над входом в здание.

"Такая мера пресечения к обвиняемому применена с учетом обстоятельств и тяжести преступления, данных о его личности", - отметили в прокуратуре.

Уголовное дело находится в производстве управления Следственного комитета по Минской области.-0-