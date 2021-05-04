Обвиняемый в публичном оскорблении старшего помощника прокурора гомельчанин заключен под стражу

4 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанин, обвиняемый в публичном оскорблении в Telegram-канале старшего помощника прокурора Гомеля, заключен под стражу, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.

Во время оперативно-разыскных мероприятий установлено, что преступление совершил 35-летний гомельчанин. Мужчина признал свою вину полностью. "Молодой человек сообщил, что оскорбления размещал под влиянием информации, размещенной в деструктивных Telegram-каналах. В содеянном раскаивается. Поскольку обвиняемый скрывался от органов уголовного преследования, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в областной прокуратуре.

По данным прокуратуры, горожанин причастен и к ряду аналогичных преступлений в отношении сотрудников правоохранительных органов, судей и иных должностных лиц в связи с выполнением ими служебных обязанностей. Этим действиям будет дана отдельная правовая оценка.-0-