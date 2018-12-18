Обвиняемый в смертельном избиении парня в Минске объявлен в межгосударственный розыск

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Октябрьским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела об избиении мужчины в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
По данным следствия, двое мужчин в ночь с 29 на 30 сентября во время распития спиртного в магазине по пер.Вузовскому избили 25-летнего знакомого. Потерпевший от полученных травм 5 октября скончался в больнице.
Следствием установлено, что одним из нападавших является 37-летний минчанин. "Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Он помещен под стражу, - проинформировали в СК. - Второй мужчина, который доставил знакомого в больницу, скрылся от органа уголовного преследования. Материалы в его отношении выделены в отдельное производство. Следователями вынесены постановления о привлечении его в качестве обвиняемого и применении к нему меры пресечения. Он объявлен в межгосударственный розыск".
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-
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