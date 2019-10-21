Обвиняемый в убийстве младшего брата гомельчанин дал признательные показания

21 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Задержанный по подозрению в убийстве младшего брата гомельчанин дал признательные показания, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Как сообщалось, в Гомеле по подозрению в убийстве родственника задержан 42-летний горожанин. Его 38-летний младший брат с августа числился без вести пропавшим. Гомельский городской отдел СК возбудил уголовное дело по факту его безвестного исчезновения. При изучении обстоятельств следователи установили признаки, косвенно указывающие на его убийство. Во время оперативных мероприятий предварительные выводы следствия о причастности к совершению преступления родного брата мужчины подтвердились.

Следственно-оперативная группа совместно с сотрудниками криминалистического отдела УСК осмотрела квартиру братьев и карьер по проспекту Космонавтов, в котором найдены останки тела потерпевшего. Были допрошены лица из круга общения братьев. На основании собранных доказательств мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.139 (убийство) УК.

По версии следствия, гомельчанин убил своего брата в их общей квартире. Во время возникшего конфликта обвиняемый задушил потерпевшего. Через время, чтобы скрыть следы преступления, спрятал тело в водоеме недалеко от места жительства. "При осмотре карьера в светлое время суток следователи обнаружили в нем два одеяла, в которых, по словам обвиняемого, он переносил тело", - рассказала Мария Кривоногова. Изъятые предметы и объекты отправлены на экспертизу.

Также устанавливаются обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие совершению преступления.-0-

Фото УСК по Гомельской области