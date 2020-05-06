Обвиняемый в убийстве женщины в Минске раскаялся в содеянном

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске завершено расследование уголовного дела об убийстве с особой жестокостью, обвиняемый раскаялся в содеянном. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Днем 17 декабря 2019 года около одного из домов на ул.Космонавтов в Минске было найдено тело 49-летней женщины с многочисленными травмами. Благодаря слаженной работе правоохранителей и общественности в течение суток был задержан 35-летний подозреваемый.

Выяснилось, что мужчина со знакомой распивали спиртное. Между ними произошел словесный конфликт. В результате собутыльник избил женщину, после чего скрылся в неизвестном направлении. От полученных травм она скончалась на месте.

Проведены многочисленные допросы свидетелей и обвиняемого, изучены записи камер видеонаблюдения, специалисты ГКСЭ провели экспертные исследования. "Согласно выводам экспертов, обвиняемый в момент противоправных действий каким-либо психическим расстройством не страдал, мог сознавать фактический характер, общественную опасность и значение своих действий и руководить ими", - проинформировала Екатерина Гарлинская.

Действия мужчины квалифицированы по ч.2 ст.139 УК (убийство с особой жестокостью). Он находится под стражей. "Во время допросов минчанин вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Кроме того, следует отметить, что обвиняемый уже ранее был судим за убийство, совершенное с особой жестокостью при аналогичных обстоятельствах", - рассказала Екатерина Гарлинская.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-