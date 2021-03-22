Обвиняемый замкнул рельсовую цепь проволокой - дело в суде Пуховичского района

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в суд Пуховичского района уголовное дело в отношении фигуранта, который, по информации обвинения, замкнул рельсовую цепь металлической проволокой, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

Обвиняемому инкриминировано умышленное приведение в непригодное для эксплуатации состояние средств сигнализации и другого оборудования, обеспечивающего безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Как отметили в Генпрокуратуре, это создало опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений, аварий, крушений, наступления иных тяжких последствий, в частности, нарушения стабильной работы транспорта.

По материалам дела, фигурант 14 декабря 2020 года на железнодорожном перегоне Пуховичи - Руденск замкнул рельсовую цепь металлической проволокой. Это вызвало подачу ложного сигнала светофора о занятости пути и привело в негодность для эксплуатации систему автоматической блокировки движения поездов.

После изучения материалов дела в Генпрокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Содеянное квалифицировано по ч.1 ст.14 и ч.1 ст.309 УК.-0-