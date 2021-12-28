Очень хотелось домой: житель Минской области угнал автобус в Ляховичах

28 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Минской области угнал автобус в Ляховичах, чтобы вернуться домой, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Сообщение об угоне автобуса поступило в милицию от диспетчера автостанции около шести часов утра. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что около полуночи на автостанции находился неизвестный мужчина, который бродил по территории, а затем зашел в один из автобусов. Вскоре, не включая фары, автобус тронулся с места и направился в сторону Барановичей.

Сотрудники уголовного розыска задержали угонщика. Им оказался 27-летний ранее судимый житель Дзержинского района. Автобус в технически исправном состоянии обнаружен на одной из улиц Дзержинска. Как пояснил фигурант, в этот день он приехал к другу в Ляховичи. Вместе они выпили, но потом приятель исчез. Гость решил вернуться домой. Автостанция оказалась закрытой, а ближайший автобус отправлялся лишь утром. Молодой человек открыл один из автобусов и, найдя в салоне ключ зажигания, отправился в поездку.

Выяснилось, что в 2020 году он лишен права управления транспортным средством за управление в состоянии опьянения, ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Ляховичский РОСК возбудил уголовное дело по ч.2 ст.214 (угон, совершенный повторно) УК. Угонщику грозит до 6 лет лишения свободы.-0-