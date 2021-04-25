Очередного нетрезвого водителя задержали сотрудники Госавтоинспекции

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возле ТРЦ "Экспобел" инспекторы отдела ГАИ Советского РУВД столицы остановили водителя автомобиля "Ниссан". Во время общения с ним правоохранители заподозрили, что автолюбитель нетрезв. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Позже освидетельствование 43-летнего мужчины подтвердило предположение - концентрация паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе последнего составила 0,89 промилле.

На данный момент в отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.2. ст.18.15 КоАП Республики Беларусь.

Транспортное средство доставлено на охраняемую стоянку.

Алкоголь, даже в самых маленьких дозах, оказывает влияние на мозг, ухудшает восприятие дорожно-транспортной обстановки. Водители в таком состоянии утрачивают чувство ответственности, пренебрегают реальными опасностями и теряют представление о возможных последствиях своих действий. Садясь за руль в состоянии опьянения, автолюбители рискуют не только своей безопасностью, но безопасностью других участников дорожного движения!