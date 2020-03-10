Очевидец ДТП в Минском районе помог задержать пьяного водителя

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе очевидец ДТП помог задержать пьяного водителя. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, передает БЕЛТА.

9 марта около 18.30 в дежурную часть ГАИ УВД Миноблисполкома поступило сообщение, что в Минском районе на автозаправке явно нетрезвый водитель "Ниссана" совершил ДТП. Сотрудники ГАИ прибыли на место происшествия, где их ожидал очевидец: он достал ключи из замка зажигания автомобиля и удерживал водителя.

Как показала экспертиза, 62-летний мужчина был пьян: концентрация паров алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 2,5 промилле. Административной ответственности избежать ему не удастся.

Госавтоинспекция благодарит граждан, которые не остаются равнодушными и вовремя сообщают об увиденных фактах управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Специалисты также напоминают, что водитель считается нетрезвым, если у него в крови или выдыхаемом воздухе содержится от 0,3 промилле алкоголя.-0-