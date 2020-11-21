Очевидец помог задержать нетрезвого водителя в Минске

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очевидец помог задержать нетрезвого водителя в столице, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В ночь с 18 на 19 ноября в Госавтоинспекцию поступило сообщение от водителя о том, что в районе ул.Зыбицкой в автомобиль "Лада" садится мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Ближайший экипаж выбыл для проверки информации и обнаружил нарушителя на ул.Свердлова. Он въехал в опору освещения", - рассказали в ГАИ.

Пострадавших в ДТП нет. Мужчину отвезли на освидетельствование - концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе превысила 2 промилле. Автомобиль доставлен на охраняемую стоянку. Проводится проверка. В отношении водителя "Лады" составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.2 ст.18.19, ч.5 ст.18.22, ч.1. ст.18.26 КоАП Беларуси.

В январе мужчина уже был лишен права управления транспортом на три года за вождение в пьяном виде.

В ГАИ напоминают: если водитель допускает повторное в течение года управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, наступает уголовная ответственность, которая предполагает одно из наказаний, предусмотренных ч.1 ст.317-1 УК. Наиболее строгое - лишение свободы на срок до двух лет. Обязательным дополнительным наказанием при совершении такого преступления является лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. Уголовное законодательство предусматривает также конфискацию транспортного средства, которым управлял совершивший преступление, что предусмотрено ст.317-1 УК, независимо от права собственности на указанное авто.-0-