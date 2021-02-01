1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очевидец помог задержать нетрезвого водителя в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"31 января около 20.00 на линию 102 поступила информация от гражданина о том, что в районе МКАД - ул.Кижеватова двигается автомобиль "Тойота", которым предположительно управляет нетрезвый водитель. По вышеуказанному адресу незамедлительно выбыли сотрудники ДПС отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска. Обнаружив автомобиль, инспекторы подали сигнал об остановке, но водитель не отреагировал. Началось преследование, на неоднократные сигналы об остановке нарушитель не реагировал и продолжал двигаться. В районе МКАД - Долгиновский тракт он был задержан", - рассказали в ГАИ.

Водитель был доставлен в учреждение здравоохранения для определения физического состояния. Результат освидетельствования - 3.40 промилле алкоголя.

Также установлено, что нарушитель не имел права управления транспортными средствами (лишен в 2019 году по ч.3 ст.18.16 КоАП). В отношении водителя составлены административные материалы: по ч. 2 ст. 18.19 КоАП (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления транспортными средствами повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения), санкция указанной части статьи предусматривает наложение штрафа в размере от 20 до 50 БВ или административный арест; по ч. 1 ст. 18.16 КоАП (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения) - штраф от 50 до 100 БВ с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года; по ч. 3 ст. 18.21 КоАП (невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, неоднократных требований сотрудника органов внутренних дел об остановке транспортного средства, повлекшее преследование) - штраф от 5 до 25 БВ с лишением права управления транспортными средствами сроком до двух лет или без лишения; по ст. 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа при исполнении им служебных полномочий) - штраф в размере от 2 до 50 БВ или административный арест.

"Садясь за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, вы рискуете своей жизнью, а также ставите под угрозу жизнь и здоровье окружающих, - отметили в ГАИ. - Госавтоинспекция выражает благодарность очевидцу за проявленную бдительность. Ведь тем самым данный гражданин помог предотвратить тяжкие последствия, к которым нередко приводит управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель или по проезжей части передвигается пьяный пешеход, то незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102. Конфиденциальность гарантируется".-0-