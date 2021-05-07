Очевидец сообщил в милицию о нетрезвом водителе

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В оперативно-дежурную часть Советского РУВД столицы поступила информация от гражданина о том, что по МКАД со стороны Логойского тракта в направлении проспекта Победителей двигается автомобиль "Форд", которым предположительно управляет нетрезвый водитель. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По вышеуказанному адресу выбыли сотрудники районной Госавтоинспекции. На съезде с кольцевой на ул.Притыцкого водитель иномарки был задержан.

58-летнего мужчину доставили в учреждение здравоохранения для определения физического состояния. Результат освидетельствования - 2,64 промилле алкоголя. Затем отвезли в вытрезвитель. Автомобиль поместили на охраняемую стоянку.

Уважаемые участники дорожного движения! Если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель или по проезжей части передвигается пьяный пешеход, незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102 или ближайший орган внутренних дел!-0-