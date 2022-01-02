Очевидец спас пенсионера из горящего дома в Витебске

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске ночью 2 января горел дом, хозяина-пенсионера из огня спас проезжавший мимо милиционер, сообщили БЕЛТА в МЧС.

К прибытию подразделений спасателей огонь уже охватил строение. К счастью, до приезда МЧС хозяина жилища, 64-летнего пенсионера, вывел из задымленного помещения случайный очевидец - милиционер конвойной роты управления внутренних дел Витебского облисполкома Михаил Шашко.

По его словам, по пути домой он увидел на дороге девушку, махавшую руками и просившую о помощи, а вскоре заметил и горящий дом. Милиционер выскочил из машины, узнал у девушки, вызвала ли она пожарных. Убедившись, что те в пути, Михаил Шашко зашел внутрь жилья и услышал крики о помощи. В коридоре он увидел взволнованного и дезориентированного пожилого мужчину и вынес его на руках из дома. Чуть позже пенсионера осмотрели медики и госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения".

Пожар ликвидировали спасатели. Огнем в доме повреждены кровля, имущество, закопчены стены и потолок. По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается.-0-