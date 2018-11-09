Очевидец спас женщину на пожаре в Жабинковском районе

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жабинковском районе очевидец спас женщину на пожаре. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"Сообщение в Жабинковский районный отдел МЧС о пожаре в доме в деревне Стриганец поступило 8 ноября около 10 часов. По прибытии к месту вызова спасателей было установлено, что происходит горение внутри дома, хозяйка находится на улице. Ее из горевшего дома спас очевидец. Выбив закрытую входную дверь, он обнаружил хозяйку в коридоре. Женщина была дезориентирована. После осмотра бригадой скорой помощи с предварительным диагнозом "ожоги, отравление угарным газом" она была госпитализирована", - рассказали в пресс-службе.

Огнем повреждены кровля, перекрытие, внутренняя отделка, имущество дома. Причина пожара устанавливается. -0-

Фото МЧС