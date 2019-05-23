Очевидцев резонансной аварии с участием покатившейся фуры разыскивают в Гродно

23 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно разыскивают очевидцев резонансной аварии с участием самопроизвольно покатившегося большегрузного автомобиля. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел 4 мая около 14 часов. Припаркованная на улице Санаторной фура неожиданно покатилась. Водителя в этот момент за рулем не было.

Неуправляемый грузовик остановился, лишь врезавшись в столб на автобусной остановке. По пути фура сбила двух женщин-пешеходов. Одна из них скончалась в больнице.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев и свидетелей происшествия. Сделать это можно, позвонив по номеру 102.-0-