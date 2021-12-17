Очевидцы спасли двух провалившихся под лед в Минском районе

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое провалились под лед в Минском районе: их спасли очевидцы, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сегодня в 9.11 в МЧС поступило сообщение о происшествии на реке Чернявка вблизи деревни Селюты. К месту незамедлительно выехали спасатели.

На месте происшествия было установлено, что до прибытия подразделений МЧС населением на расстоянии 40 м от берега с помощью досок и пеноплекса спасены два человека.

По словам Вячеслава Камышкайло, одного из тех, кто спасал провалившихся, он услышал крики людей на воде. "Мы с ребятами, всего нас было трое, взяли строительные материалы - пеноплекс и доски - и побежали к месту происшествия. По дороге я позвонил в службу спасения и сообщил о случившемся. Мы выложили тропу пеноплексом, чтобы лед не треснул, один из нас смог добраться по этой тропе к людям и подал доску. Им удалось выбраться, ухватившись за нее", - рассказал он.-0-