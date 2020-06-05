Одежду более чем на Br40 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Гродненской региональной таможни пресекли два незаконных ввоза одежды на территорию ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Гражданин Польши, въезжавший через пункт пропуска "Брузги", предъявил к таможенному контролю документы на грузовое транспортное средство, следовавшее пустым на территорию Евразийского экономического союза. Но в грузовом отсеке автомобиля Renault за самодельно изготовленной перегородкой таможенники обнаружили коробки в полиэтиленовых пакетах, из которых извлекли более 450 единиц новой спортивной одежды.

Неделей ранее факт незаконного перемещения одежды выявлен в пункте пропуска "Привалка". Гражданин Беларуси ехал на грузовом автомобиле Citroen. К таможенному контролю были предъявлены документы на запчасти. Но в грузовом помещении обнаружено более 400 незаявленных джинсовых брюк с ремнями.

Гродненская региональная таможня начала административные процессы по ч.2 ст.14.1 КоАП Беларуси (незаконное перемещение товара с сокрытием от таможенного контроля).-0-