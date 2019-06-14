Одежду и обувь на Br66,5 тыс. пытались незаконно реализовать в Минске и Новогрудке

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Оперативной таможни выявили три факта незаконной реализации одежды, обуви, галантереи и постельных принадлежностей общей стоимостью Br66,5 тыс., сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Во время осмотра одного из торговых объектов в Новогрудке было установлено, что одежда, галантерея, текстильные и хозяйственные товары общим количеством свыше 3,5 тыс. единиц реализуются без документов, подтверждающих их приобретение. Стоимость такого товара составила более Br39 тыс. Аналогичное нарушение таможенники выявили в Минске, где индивидуальный предприниматель намеревался продать около 1,4 тыс. единиц верхней одежды, шапок и постельных принадлежностей.

Директор еще одного минского магазина предоставил на реализуемый товар недействительные документы. Он намеревался незаконно продать более 8 тыс. единиц одежды, обуви, галантереи.

Оперативная таможня начала административные процессы в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП. Статьей предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости товаров, являющихся предметами административного правонарушения.-0-