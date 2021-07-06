Одежду, обувь и аксессуары на Br4,5 млн пытались незаконно ввезти в Беларусь из Польши

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестские таможенники в пункте пропуска "Козловичи" пресекли попытку незаконного перемещения товаров стоимостью свыше Br4,5 млн, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Согласно представленным товаросопроводительным документам, в автопоезде MAN из Польши на территорию ЕАЭС следовала партия женской и мужской одежды, аксессуаров для нее, декоративных вышивок и других товаров.

При досмотре таможенники установили, что лишь малая часть товара соответствовала заявленным в документах позициям. Под видом остального везли 98,5 тыс. отличных от указанных единиц одежды, обуви, тканей и предметов для шитья. Соответственно, экономия на уплате таможенных платежей составила бы около Br320 тыс.

Брестская таможня начала административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 (недекларирование товаров) КоАП. Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения. Таможня проводит проверку на предмет совершения преступления, предусмотренного ст.231 (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере) УК.-0-