Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Буда-Кошелевском районе

14 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб и двое пострадали в аварии на трассе в Буда-Кошелевском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло днем 11 января. 48-летний водитель автомобиля "Фольксваген Гольф" на 345-м км автодороги М8 граница РФ-Витебск-Гомель-граница Украины в направлении Гомеля выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Фольксваген Пассат" под управлением 31-летнего водителя. Известно, что водитель "Фольксваген Гольф" ранее был лишен права управления транспортным средством.

В результате ДТП водитель "Фольксваген Гольф" от полученных травм скончался на месте происшествия. Его 73-летний пассажир и водитель "Фольксваген Пассат" с травмами доставлены в Буда-Кошелевскую ЦРБ.-0-