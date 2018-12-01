Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Волковысском районе

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека пострадали и один погиб в ДТП, которое произошло вечером 30 ноября в Волковысском районе на 107-м км дороги Барановичи-Гродно, сообщили БЕЛТА в ГАИ Гродненской области.

Фото ГАИ Гродненской области

Автомобиль, в котором находились четыре человека, ехал со стороны Зельвы в направлении Волковыска. В какой-то момент машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

Водитель и девушка, которая ехала на заднем сидении, госпитализированы. Еще одна пассажир скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело.-0-