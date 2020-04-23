Один человек погиб, трое ранены в лобовом ДТП в Брестском районе

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб, трое ранены в результате ДТП в Брестском районе. Об этом информирует в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сегодня около 8.00 25-летний водитель автомобиля ВАЗ на 31-м км автодороги Н424 Малорита - Медно - Знаменка выехал на полосу встречного движения - произошло лобовое столкновения с "Рено", за рулем которого был 22-летний житель Брестского района.

В результате водитель ВАЗа погиб на месте аварии, водитель "Рено" и двое пассажиров (24 и 32 года) с травмами госпитализированы.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, спасатели и эксперты. Сотрудники ГАИ обеспечивают безопасный проезд транспорта.-0-