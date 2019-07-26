Один из обвиняемых по делу об убийстве бизнесмена в Березино приговорен к пожизненному заключению

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из обвиняемых по делу об убийстве бизнесмена в Березино Алексей Синькевич приговорен к пожизненному заключению, передает корреспондент БЕЛТА из зала Минского областного суда.

Алексей Синькевич признан виновным в убийстве, вымогательстве, умышленном уничтожении имущества, совершенном общеопасным способом, повлекшим причинение ущерба в особо крупном размере, незаконном приобретении, хранении, ношении и перевозке огнестрельного оружия. По совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания, назначенного по приговору Мингорсуда от 6 сентября 2018 года, более строгим, назначенным по этому приговору, окончательно назначено пожизненное заключение в колонии особого режима.

С Синькевича в счет возмещения материального вреда в пользу жены убитого взыскано Br30 тыс.

Второй фигурант по этому делу - Ростислав Светчиков - признан виновным в вымогательстве и приговорен к 6 годам лишения свободы. По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний по этому приговору и приговору Минского городского суда от 6 сентября 2018 года окончательно ему назначено 24 года лишения свободы в колонии усиленного режима.

Приговор может быть обжалован и опротестован.

Исходя из материалов, зачитанных в суде гособвинителем, в августе 2016 года к Алексею Синькевичу через своего водителя Ростислава Светчикова обратился менеджер Андрей Косяк. Он предложил истребовать у бизнесмена Сергея Метельского якобы имевшийся долг в размере не менее $440 тыс. Алексей Синькевич с предложением согласился и взял предоплату за свои услуги - $20 тыс. Далее он несколько раз вместе со Светчиковым угрожал Метельскому, требуя от него долг.

В день убийства Алексей Синькевич и Ростислав Светчиков приехали в Березино. Светчиков остался ждать подельника на стоянке, а тот отправился на встречу с Метельским, сел к нему в машину. Вместе они направились к выезду из города, где Синькевич убил бизнесмена из обреза, а затем поджег его автомобиль, чтобы скрыть следы преступления. Синькевич в суде не признал вину ни по одному из составов предъявленного ему обвинения. Он отрицал, что был знаком с Косяком и Метельским, утверждал, что никогда не был в Березино. Ростислав Светчиков свою вину по ч.3 ст.208 УК признал полностью и, по его словам, раскаивается в содеянном.

Как сообщалось, утром 26 сентября 2016 года на окраине города Березино в Минской области во время тушения горящего припаркованного легкового автомобиля было обнаружено тело мужчины - предпринимателя Сергея Метельского. Было возбуждено уголовное дело по ст.139 УК (убийство). Расследованием этого дела Следственный комитет занимался совместно с Министерством внутренних дел. Была создана группа из опытных следователей, отрабатывались различные версии. В 2018 году оба фигуранта написали явки с повинной по поводу убийства Метельского.

Алексея Синькевича и Ростислава Светчикова задержали в январе 2017 года в связи с делом менеджера Косяка, который был убит спустя полтора месяца после убийства бизнесмена. За это преступление в 2018 году их приговорили к 23 и 24 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.-0-