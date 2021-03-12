Один из пострадавших в лобовом ДТП под Несвижем скончался в больнице - СК

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из пострадавших в лобовом столкновении под Несвижем скончался в больнице. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Как рассказали ранее в МВД, сегодня около 10.40 недалеко от деревни Панютичи Fiat при обгоне грузовика столкнулся со встречным микроавтобусом "Мерседес". ДТП случилось на 165-м км автодороги Р91 Осиповичи - Барановичи. По предварительной информации, водитель микроавтобуса пытался избежать столкновения, взял правее и оказался на обочине. Машину вынесло на встречку, где и произошла авария. В результате происшествия пострадали шесть человек (водители иномарок и четыре пассажира). С различными травмами они были доставлены в больницу.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Зафиксирована следовая картина, изъяты предметы и объекты, имеющие отношение к произошедшему. По информации следствия, в больнице от полученных травм скончался 54-летний пассажир автомобиля Fiat, еще 5 человек госпитализированы", - рассказали в СК.

Несвижским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть) УК. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Следователи просят очевидцев произошедшего обратиться в Несвижский РОСК по телефону: 8 (01770) 5-15-71.-0-