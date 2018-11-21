Один рабочий погиб, другой пострадал на предприятиях в Сенненском районе

21 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Сенненский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту получения рабочими двух предприятий телесных повреждений, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, 16 ноября на предприятии в Сенненском районе 59-летний рабочий получил телесные повреждения после падения корзины подъемника трактора. В ней он находился во время ремонта кровли ангара возле фермы. От полученных травм рабочий умер в больнице.

Также в этот день произошел второй случай травматизма рабочего. Мужчина при внесении удобрений трактором не отключил вал отбора мощности и не заглушил двигатель, забрался на раму, чтобы заглянуть внутрь бункера. В этот момент в карданный вал начало заматывать брюки, что привело к травме. Пострадавшего госпитализировали в хирургическое отделение, он проходит лечение.

По обоим случаям проводится проверка.-0-