Один торфяной и пять пожаров травы и кустарников зафиксированы за сутки в Беларуси

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки зафиксирован 1 торфяной и 5 пожаров травы и кустарников. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
По оперативным данным с 6.00 31 октября до 6.00 1 ноября, ликвидированы 1 торфяной пожар на площади 0,005 га и 5 пожаров травы и кустарников на общей площади 2,32 га.
Продолжено тушение пожара сухой растительности в болотистой местности на территории ландшафтного заказника "Простыр" (земли Пинского РИК) возле деревни Остров Пинского района Брестской области. Для ликвидации пожара задействованы 4 единицы техники и 22 человека, из них 3 единицы техники и 12 работников МЧС. Тушение затруднено отсутствием подъездных путей и заболоченной местностью. Сейчас происходит горение отдельными очагами на общей площади 0,4 га. -0-